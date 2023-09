EVE Fanfest 2023: Neue Erweiterung & Multiplayer-FPS-Modul

Heute enthüllte CCP Games jede Menge neuer Inhalte, Features und Erlebnisse für das bekannte Sci-Fi-Raumfahrt-MMO EVE Online, die die virtuelle Welt vertiefen und den Spieler einen Einblick in den Konflikt geben, der die interstellare Kriegsmaschine New Edens antreibt.

Havoc - die neue Erweiterung für EVE Online - wurde live auf der Bühne des EVE Fanfests 2023 angekündigt und wird die Kapselpiloten damit beauftragen, Chaos an die Fronten von New Eden zu verursachen, wenn sie am 14. November 2023 veröffentlicht wird. Eine ominöse Einladung von der rätselhaften Piratenfigur, bekannt als Deathless, fordert dazu auf, ein mysteriöses neues Sternensystem zu entdecken: Zarzakh. Trotz der Gefahren haben das skrupellose Angel Cartel und die Guristas-Piratenfraktionen dort bereits Fuss gefasst und rekrutieren EVEs Kapselpiloten, um an den Fronten Korruption zu verbreiten, indem sie im Rahmen von Insurgencies den Machtkampf New Edens grosser Imperien sabotieren.

Ihr müsst eine Entscheidung treffen: Wo liegen ihre Loyalitäten? Werden sie die Tradition verteidigen oder im Kriegsgebiet Chaos anrichten? Wer sich den Piratenfraktionen anschliesst und die Sternensysteme in den Insurgency-Zonen korrumpiert, wird unter anderem mit Zugang zu speziellen Schaufenstern der Fraktionen belohnt. Diejenigen, die sich für den Schutz des Imperiums einsetzen, können sich alternativ an Anti-Piraten-Aktivitäten beteiligen, um die Korruption einzudämmen und die Bemühungen der Piraten zu unterdrücken.

Als Teil von Havoc werden die Corporation-Projekte grundlegend überarbeitet und verbessert. Corporation-Manager werden neue Möglichkeiten haben, Mitglieder zu verwalten, Beiträge zu leisten und sie für ihre Bemühungen zu belohnen, und zwar über neue Funktionen, eine neue Rolle des Corporations-Projekt-Managers und neue Projekttypen, die ein breiteres Spektrum an Aktivitäten abdecken.

Mit mächtigen neuen Schiffen - darunter der Angel Titan und neue Fraktions-Schlachtkreuzer und -Zerstörer, neuen Anpassungsoptionen, Verbesserungen der New Player Experience und einer Reihe von Qualitäts-Updates bietet "EVE Online: Havoc" noch mehr Werkzeuge an die Hand, mit denen die ultimative Sci-Fi-Sandbox-MMO-Erfahrung gemacht werden kann.

"EVE Online"-Spieler werden auch von CCP Games neu angekündigter Carbon Engine profitieren, die technische und grafische Verbesserungen für "EVE Online" verspricht.

EVE Vanguard

Ausserdem präsentierte CCP Games einen ersten Blick auf "EVE Vanguard", ein kommendes Multiplayer-FPS-Modul für "EVE Online", das mit der Unreal Engine 5 entwickelt wird. In diesem dynamischen und sich stetig weiterentwickelnden Shooter schlüpfen die Spieler in die Rolle der Vanguard, einer neuen Generation von Kriegsklonen, die um ihr Überleben und die Befreiung ihres Bewusstseins kämpfen, während sie gefährliche Aufträge auf den Planeten von New Eden annehmen.

Ihr könnt euch entweder in Squads oder im Alleingang auf die Oberfläche von Planeten begeben, die von Unruhen heimgesucht werden und auf denen sich zahlreiche Möglichkeiten bieten. Um euren Klon, eure Anzug und eure Ausrüstung zu verbessern, müsst ihr Missionen erfüllen, Ressourcen beschaffen und sich in taktische Kämpfe mit rivalisierenden Vanguard-Squads sowie feindlichen Kräften begeben, die alle ihre eigenen Ziele verfolgen. "EVE Vanguard" wird vom ersten Tag an mit "EVE Online" verbunden sein, angefangen damit, dass Vanguard-Spieler durch Frontline Corruption Einfluss auf "EVE Online" nehmen können. Im Laufe der Zeit werden neues Gameplay, Inhalte und Interoperabilität mit EVE Online hinzugefügt, um die Immersion der Spieler und das lebendige Universum von New Eden zu vertiefen.

Die EVE-Community wird nicht mehr lange auf erste Erfahrungen mit "EVE Vanguard" warten müssen, um die Entwicklung des Spiels mitzugestalten. "EVE Online"-Omega-Spieler werden im Dezember dieses Jahres die Möglichkeit haben, First Strike, einen öffentlich spielbaren Massentest, zu spielen. Ihr werdet in der Lage sein, direkt vom "EVE Online"-Launcher auf dem PC in das Spielerlebnis von "EVE Vanguard" einzusteigen.

Weitere Informationen und die Registrierung gibt es auf der offiziellen Website.

"Der Einfluss der Spieler ist der Schlüssel für das dritte Jahrzehnt von EVE Online. Wir wollen, dass die Spieler den Ausmass ihrer Beiträge in New Eden sehen und spüren und dass ihre Stimmen gehört werden. Mit EVE Online: Havoc bieten wir ihnen neue Möglichkeiten und neue Kämpfe, die ihre eigene Identität in New Eden in Frage stellen. Werden sie Korruption verbreiten oder die Tradition aufrechterhalten? Werden sie nach persönlichem Gewinn streben oder sich für ihre Version des 'grösseren Guten' einsetzen? Und natürlich werden wir zusehen, wer als erster den grossartigen Engel-Titan baut!"

Bergur Finnbogason, Creative Director von EVE Online

"Spiele mit einer leidenschaftlichen Community zu entwickeln, ist die Art und Weise, wie wir unsere beste Arbeit machen. Während wir unser Universum auch im dritten Jahrzehnt des EVE-Universums mit miteinander verknüpften Erlebnissen erweitern und vertiefen, enthüllen wir mit grosser Freude und Aufregung EVE Vanguard. Auf dem Weg ins Jahr 2024 wird es für die Spieler zahlreiche Gelegenheiten geben, unsere Bemühungen zu erleben und Feedback zu geben. Gemeinsam verwirklichen wir die ultimative Sci-Fi-Erfahrung in zwei miteinander verbundenen Welten: wie oben, so unten."

Hilmar Veigar Pétursson, CEO von CCP Games