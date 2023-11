EVE Online: Havoc veröffentlicht

CCP Games veröffentlicht heute "EVE Online: Havoc", die neueste Erweiterung für das Weltraum-MMO" EVE Online". Havoc führt neue Inhalte und Verbesserungen ein, die den Spieler helfen, den Verlauf des Krieges zu verändern oder Chaos an den Fronten zu verbreiten. Zum ersten Mal in der 20-jährigen Geschichte des Spiels kann sich nun den berüchtigten Piratenfraktionen angeschlossen werden, um das Kräfteverhältnis in New Eden zu untergraben.

Das skrupellose Angel Cartel und die Piratenfraktion der Guristas haben sich ein einem Gebiet des kürzlich entdeckten Zarzakh-Systems niedergelassen, das vom Deathless, einem mysteriösen Vorboten des Chaos, kontrolliert wird. Er hat seine Basis in einer jovianischen Megastruktur namens „The Fulcrum" eingerichtet. In dem Bestreben, den ewigen Machtkampf zwischen den Imperien von New Eden zu stören, rekrutieren beide Fraktionen aktiv Kapselpiloten, die nach Reichtum und Ruhm streben. Die Spieler:innen werden eine Entscheidung treffen müssen: Wo liegt ihre Loyalität? Werden sie ihr Imperium verteidigen und die Piratenrebellion unterdrücken oder Chaos anrichten und für persönlichen Gewinn im Kriegsgebiet kämpfen?

"Mit Havoc steht fest: Die Kapselpilot:innen müssen harte Entscheidungen treffen, und im Kosmos von New Eden werden noch dynamischere und komplexere Kriegsgebiete ausbrechen. Die Einführung der offiziellen Weltraumpiraterie erfüllt einen lang gehegten Wunsch der Spieler:innen und bringt EVE Online unserer Vision vom ultimativen Sci-Fi-Erlebnis immer näher. Es erweitert die fesselnden Pfade, die wir neuen Pilot:innen anbieten können, und ermöglicht es altgedienten EVE-Spieler, in den Kampf zurückzukehren und die Imperien zu beschützen, die sie einst geliebt haben - oder dabei zu helfen, die zu stürzen, die sie gehasst haben."

Bergur Finnbogason, Creative Director von EVE Online

„EVE-Spieler sind immer auf der Suche nach mehr und besseren Möglichkeiten, die Pläne ihrer Feinde zu stören. Havoc bietet Kapselpilot:innen mehr Optionen, sich einen Vorteil in der Kriegszone zu verschaffen, einen Vorteil zu erzwingen oder das ewige Tauziehen auf den Schlachtfeldern des Imperiums zu beeinflussen. Dies wird die Entwicklung und die Zukunft von Konflikten in EVE vorantreiben, und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie Kapselpiloten die Kriegszone und ihr gemeinsames Universum weiterhin gestalten werden."

Snorri Árnason, Game Director

In Havoc können Piloten mit dem neuen Korruptions- und Unterdrückungssystem ihr eigenes Chaos an der Front entfesseln, was den Spielern zwei einzigartige Wege zur Erkundung und Ausbeutung eröffnet, jeder mit seinen eigenen Vorteilen und Belohnungen. Wer sich einer Piratenfraktion anschliesst und Sternensysteme in Aufstandsgebieten korrumpiert, erhält Zugang zu speziellen, auf die Fraktion ausgerichteten Shops und kann so seine neu gefundene Identität weiter festigen. Diejenigen, die sich für den Schutz des Imperiums einsetzen, können sich an Anti-Piraten-Aktivitäten beteiligen, um die Korruption zu unterbinden und die Bemühungen der Piraten zu unterdrücken, indem sie von den Piraten gehaltene Sektoren zurückerobern.

Korporationsleiter haben jetzt mehr Möglichkeiten, die Vorherrschaft auf dem Kriegsschauplatz zu erlangen, mit wesentlich verbesserten Werkzeugen zur Verwaltung ihrer Organisationen und neuen Möglichkeiten, Mitglieder für ihre Bemühungen zu belohnen. Korporationsprojekte wurden um neue Funktionen erweitert und durch eine neue Rolle des Korporationsprojektmanagers sowie sieben neue Projekttypen ergänzt, die ein breiteres Spektrum an Aktivitäten im Spiel abdecken, einschliesslich der lang erwarteten Anerkennung für Pilot:innen, die Unterstützungsschiffe in Flotten und Korps fliegen. Darüber hinaus wird das AIR Opportunities-Portal, das neue Spieler mit interessanten Inhalten versorgen soll, für Neulinge früher zugänglich sein, so dass sie sich bereits vor Abschluss des Tutorials mit diesen Aktivitäten beschäftigen können.

"Es ist nicht nur eine ideale Gelegenheit, um als erfahrener Kapselpilot:in wieder einzusteigen, sondern es gab auch noch nie einen besseren Zeitpunkt für neue Spieler, um vom ersten Tag an einen Beitrag zu einer Sache zu leisten, die grösser ist als sie selbst. Neue Piloten können sofort ihre Bestimmung finden und einen besseren Zugang zu dem finden, was sie anspricht, während sie ihre ersten Schritte machen."

Emily Akland, Senior Brand Manager von EVE Online

All dies geschieht in einer Zeit, in der neue Bedrohungen auftauchen, die New Eden bedrohen. Der lang erwartete Angel-Titan - ein gigantisches Piratenschiff - wird ins Spiel kommen und sich zu den neuen Piraten-Schlachtkreuzern und -Zerstörern gesellen, die Kapselpiloten fliegen können. Natürlich müssen sich die Spieler erst das Vertrauen der Engel oder Guristas verdienen, um die Blaupausen der Schiffe freizuschalten und mit deren Bau zu beginnen. Havoc bringt auch "EVE Vanguard" mit sich, ein dynamisches und sich entwickelndes FPS-Erlebnis, das sich in der frühen Entwicklungsphase befindet und vom ersten Tag an mit "EVE Online" verbunden sein wird. Wenn es im Dezember zum ersten Mal online geht, werden die Spielern die Chance haben, New Eden zu beeinflussen und die Kriegsmaschinerie weiter anzuheizen, und zwar direkt durch Korruption an der Frontlinie.

Die Aufstände der Piraten sind in vollem Gange, und jetzt ist es an der Zeit, dass sich die Kapselpiloten entscheiden, ob sie sich mit den Gesetzlosen verbünden, Korruption verbreiten und Chaos anrichten, wo immer sie auch hinkommen, oder ob sie sich einer Miliz des Imperiums anschliessen, kriminelle Aktivitäten unterdrücken und ihren Ruf als ehrenhafte Hüter des Gesetzes festigen wollen. Mit dem Start von Havoc werden die Spieler die Möglichkeit haben, das EVE-Universum im Weltraum oder vom Boden aus zu beeinflussen.