CCP Games enthüllt heute die ersten Details zu "Project Awakening" und kündigt PHASE III an, den nächsten geschlossenen Playtest für den noch in der Entwicklung befindlichen Titel, der im EVE-Universum spielt. Der Start ist am 21. Mai 2024.

Nach einer 26-jährigen Studiogeschichte stellt Project Awakening den nächsten Schritt in CCP Games Reise dar, bedeutungsvolle virtuelle Welten zu erschaffen. Projekt Awakening wurde mit dem Ziel entwickelt, die Spieler zu ermächtigen und wird als Single-Shard-Survival-Erfahrung entwickelt, die gleichzeitig auf den Prinzipien von Freiheit, Konsequenz und Herrschaft in einem einzigen lebendigen Universum basiert. Ein Universum, das sich durch die Handlungen und Bemühungen der Spieler:innen weiterentwickelt.

Als Single-Shard-Survival-Erfahrung ist Project Awakening in den dunklen Weiten des Weltraums angesiedelt, wo die Zivilisation zu den Ruinen ihres eigenen Ehrgeizes zerfallen ist. Die Spieler:innen erkunden einen feindseligen und gefährlichen Kosmos, während sie um ihr Überleben kämpfen und versuchen, eine zerstörte Welt wieder aufzubauen.

Angetrieben von der Carbon Development Platform und MUD (Lattice) erschafft CCP Games eine persistente Welt, die von digitaler Physik bestimmt wird und in der die Spieler:innen durch Kompositionsfähigkeit und Programmierbarkeit in der Lage sein werden, ausserhalb und innerhalb der emergenten Spielumgebung zu bauen und zusammenzuarbeiten – und damit grenzenlose Kreativität für die Entwicklung von Drittanbietern durch Blockchain-Technologie und Kryptographie freizusetzen.

Um an der Entwicklung von Project Awakening teilzunehmen, können sich Spieler ab sofort für die Teilnahme an PHASE III bewerben, dem nächsten geschlossenen Playtest, der am 21. Mai 2024 beginnt. PHASE III wird es den Spieler ermöglichen, sich mit programmierbaren Spielsystemen zu beschäftigen und ihre eigenen Features und Funktionen innerhalb der Welt zu entwickeln. Als Teil des Playtests wird ein Online-Hackathon den Entwickler die Möglichkeit geben, CCP Games ihre Ideen zu präsentieren. Die Gewinnerteams erhalten die Gelegenheit, das Hauptquartier des Studios in Island zu besuchen.

CCP Games gibt ausserdem bekannt, dass sie die Carbon Development Platform als Open Source zur Verfügung stellen werden, um Programmierer:innen und Spieleentwickler:innen den kostenlosen Zugriff auf das Carbon Game Engine Framework und zusätzliche Komponenten zu ermöglichen.

"Seit über 20 Jahren entwickeln wir gemeinsam mit Spieler:innen Spiele: Mit der Open-Source-Veröffentlichung der Carbon Development Platform gehen wir nun den nächsten Schritt auf dieser Reise. Unsere Vision ist es, die Spieleentwicklung für alle zu öffnen. Egal, ob man spielt, entwickelt oder programmiert, wir wollen bei der Entwicklung virtueller Welten unterstützen. In diesem Zusammenhang freuen wir uns, die ersten Details zu Project Awakening zu enthüllen, das diese Philosophie verkörpert. Den Spieler:innen wird eine neue Reihe von Werkzeugen zur Verfügung stehen, mit denen sie ihre eigenen Features und Funktionen in die Welt einbringen können – eine neue Art, der Welt ihren Stempel aufzudrücken. Wer ein Teil dieser Reise sein will, der kann sich für PHASE III bewerben und sich dieser neuen Erweiterung des EVE-Universums anschliessen."

Hilmar Veigar Pétursson, CEO von CCP Games

"Wir freuen uns, die Carbon Development Platform unserer kreativen Community zur Verfügung zu stellen, damit sie die Leistung der Carbon-Spielengine nutzen können. Wir können es kaum abwarten, mehr Details und Einblicke darüber zu geben, wie die Öffentlichkeit in Zukunft Zugang zu Carbon haben wird.“

Ben Hunter, Senior Development Director bei CCP Games

"Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit CCP Games bekannt zu geben. Die Integration von MUD in Project Awakening wird die Erschaffung einer autonomen Welt ermöglichen, die durch digitale Physik gebunden ist. Es ist ein Universum, in dem Handlungen Konsequenzen haben und das nach so konkreten Regeln wie unsere eigene Realität existiert.“

Justin Gilbert, CEO von Lattice