EVE Fanfest: Vierte Phase von Project Discovery

CCP Games hat in Zusammenarbeit mit Massively Multiplayer Online Science (MMOS) die vierte Phase von Project Discovery, der Citizen-Science-Initiative in EVE Online, während der Keynote zum EVE Fanfest 2023 vorgestellt. Die vierte Phase von Project Discovery erweitert die COVID-19-Forschung des Teams, um kritische Krankheiten des Immunsystems, einschliesslich Krebs, einzubeziehen. Ausserdem wurde Play Science vorgestellt, eine begleitende Mobile App, die es Spieler von "EVE Online" ermöglicht, über ihre Handys mit Project Discovery zu interagieren. Schliesslich kündigte das Forschungsteam an, dass der neueste Datensatz von Project Discovery öffentlich zugänglich gemacht wird, um Forscher die Möglichkeit zu geben, Algorithmen zu entwickeln und wissenschaftliche Durchbrüche zu erzielen. Sowohl die vierte Phase von Project Discovery als auch die Mobile App Play Science werden 2024 veröffentlicht.

"Der Welt bei der Lösung einiger ihrer grössten Herausforderungen zu helfen, war einer der aufregendsten und befriedigendsten Momente meiner Karriere. Die Spieler von EVE Online haben durch Project Discovery einen unermesslichen Beitrag für die wissenschaftliche Gemeinschaft geleistet und wir bereiten sie darauf vor, mit Phase vier noch einen Schritt weiter zu gehen. Wir haben bewiesen, dass Spiele für Gutes eingesetzt werden können und die EVE Online-Community sollte stolz auf die unglaubliche Arbeit sein, die sie einigen der weltweit führenden Wissenschaftlern ermöglicht hat."

Bergur Finnbogason, Creative Director von EVE Online bei CCP Games

"CCP Games ist ein unglaublicher Partner, der uns Zugang zu Ressourcen und Möglichkeiten verschafft, die zuvor für die wissenschaftliche Forschungsgemeinschaft unerreichbar waren. Die kommende Play Science Companion Mobile App entspricht nicht nur dem Wunsch der EVE-Community nach einer mobilen Version von Project Discovery, sondern ermöglicht auch wissenschaftliche Forschung, die über Project Discovery hinausgeht und die Zugänglichkeit dieser umfangreichen Ressource für die gesamte Forschungsgemeinschaft um ein Vielfaches erhöht. Project Discovery hat sich als Paradigmenwechsel in Bezug auf das Engagement der Nutzer:innen und die Aktivität der Bürgerwissenschaft erwiesen, Play Science ist der nächste Quantensprung für die Bürgerwissenschaft und ein neues Instrument für die Wissenschaftskommunikation und das wissenschaftliche Engagement."

Attila Szantner, CEO und Mitbegründer von Massively Multiplayer Online Science

"Die Möglichkeit, unsere Forschungsergebnisse mit der Welt zu teilen, war schon immer ein grundlegender Bestandteil unserer Arbeit. Der uneingeschränkte Zugriff auf den Project Discovery-Datensatz für jeden ist ein wichtiger Meilenstein für unser Team. Mit diesen Daten können Forscher:innen auf der ganzen Welt ihre eigenen Algorithmen entwickeln und Entdeckungen machen, die normalerweise unerreichbar wären. CCP Games und MMOS haben ein Werkzeug geschaffen, das die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft vorantreibt."

Jerome Waldispuhl, ausserordentlicher Professor für Informatik an der McGill University.

"> Durchflusszytometrie-Forschung gibt es schon seit Jahrzehnten, aber sie war immer ein zeitaufwändiger Prozess, was ihre Anwendungsmöglichkeiten einschränkte. Durch Project Discovery konnten wir das gesamte Potenzial der Durchflusszytometrie-Forschung ausschöpfen und Algorithmen trainieren, die uns helfen, komplexe Muster im Zellverhalten zu erkennen, die sonst unbemerkt bleiben würden. Das war aber nur die Spitze des Eisbergs und die nächste Phase von Project Discovery wird unseren Horizont nur noch erweitern."

Ryan Brinkman, VP & Research Director bei Dotmatics Inc. und emeritierter Professor für medizinische Genetik an der University of British Columbia

Project Discovery macht sich die Community von "EVE Online" zunutze, um KI-gestützte Algorithmen zu trainieren, die komplexe Durchflusszytometriedaten analysieren und unser Verständnis von Krankheiten des Immunsystems beschleunigen. Seit dem Start des COVID-19-Forschungsprojekts von Project Discovery im Jahr 2020 hat sich die Art und Weise, wie Wissenschaftler:innen Durchflusszytometriedaten analysieren, verändert.

Project Discovery in Zahlen

Mehr als 700.000 EVE Online-Spieler:innen haben am COVID-19-Programm von Project Discovery teilgenommen.

Mehr als 380 Millionen Citizen-Science-Spiele wurden in EVE Online gespielt.

Fast ein Drittel der untersuchten Daten (27 %) entsprachen dem wissenschaftlichen Konsensstandard, der für die Verwendung durch Expert:innen in Bereichen wie Durchflusszytometrie und Immunsystemforschung erforderlich ist.

Im Jahr 2021 hatte Project Discovery mehr als 330 Jahre Forschung zum Verständnis der Auswirkungen von COVID-19 auf menschliche Blutzellen beigetragen.

Alle, die an der laufenden COVID-19-Forschung von Project Discovery teilnehmen möchten, können sich in "EVE Online" einloggen, das Neocom-Menü öffnen und auf das Doppelhelix-Logo klicken. In Project Discovery angekommen, wird Dr. Andrea Cossarizza, Professor für Immunologie an der Universität Caille, die Spieler:innen begrüssen und das Minispiel zur Zellverfolgung vorstellen. Diejenigen, die sich in "EVE Online" einloggen, finden ein detailliertes Tutorial für Project Discovery mit allen Details, wie man der echten Wissenschaft helfen kann.