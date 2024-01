Everspace 2 wechselt auf die Unreal Engine 5

Rockfish Games gibt bekannt, dass "Everspace 2" auf die Unreal Engine 5 wechselt. Eine ausführliche Erklärung dazu hat man ebenfalls parat.

Laut Rockfish Games ist der Umstieg von "Everspace 2" auf die Unreal Engine 5 notwendig, damit auch in Zukunft alle neuen Features hinzugefügt und Korrekturen vorgenommen werden können. Mit der Unreal Engine 4 sei man dagegen an die Grenzen gestossen und könne viele Updates nicht mehr vornehmen. Das ausführliche Statement kann an dieser Stelle nachgelesen werden.

In "Everspace 2" übernehmt ihr die Rolle des Klonpiloten Adam, der sein Glück sucht, um sich von den Konflikten in der entmilitarisierten Zone von Cluster 34 freizukaufen. Auf dieser Reise stehen bösartige Begegnungen und brutale Herausforderungen zwischen den Spielern und dem nächsten epischen Loot-Drop. Euch erwartet ein Sci-Fi-Abenteuer in einem vom Krieg zerrissenen Sternensystem mit riesigen, handgefertigten Gebieten voller Geheimnissen, Rätsel und Gefahren. In jeder Ecke des Universums lauern Gefahren und am Rande des Weltraums zu überleben, müssen die Piloten leveln und bessere Ausrüstung herstellen oder plündern.

"Everspace 2" erschien am 6. April 2023 für den PC. PS5 und Xbox Series X wurden am 15. August 2023 bedient.