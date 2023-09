Everywhere - Reveal-Trailer - Time for a new World

Das Entwicklerteam von Build A Rocket Boy rund um Leslie Benzies (u.a. Lead Entwickler von GTA III-V und ehem. Präsident von Rockstar North) hat heute den offiziellen Gameplay-Reveal zu "Everywhere" veröffentlicht – und im gleichen Zuge einen ersten Closed-Alpha-Test angekündigt. Ab sofort können sich interessierte Spieler für die Chance bewerben, unter den ersten Spielern zu sein, die ambitionierte Welt zu erkunden – und zu ihrer Vision beizutragen.

Der offizielle Enthüllungs-Trailer bietet einen ersten Blick auf Gameplay-Material und zeigt das Ausmass und die Vielfalt dessen, was in "Everywhere" möglich ist, wo die Spieler an nahezu unendlich vielen Aktivitäten teilnehmen können – oder ihre eigenen erstellen.

"Everywhere" ist ein Ort, an dem die Spieler ihrer Fantasie freien Lauf lassen und sehen, wie ihre Kreationen zum Leben erwachen. Mit Arcadia, dem kostenlosen, einfach zu bedienenden Design-Tool und -System, können sie fast alles bauen, was sie sich vorstellen können – egal ob Spiele, Level, Aktivitäten, Events oder sogar eine eigene Welt und ohne, dass ein Code erforderlich ist.

Gaming ist das Herzstück von "Everywhere", entsprechend treten Spieler in kultigen Spielmodi an, in denen die Fähigkeiten auf der Rennstrecke und im Kampf auf die Probe gestellt werden. Während sie die riesigen Biome erkunden, gibt es viele Geheimnisse zu entdecken und Portale zu finden, die zu anderen Welten und Erfahrungen führen.

Es ist ein Ort, an dem man bauen, gestalten, erforschen, entdecken, wetteifern oder einfach nur abhängen kann, in einer Welt mit schier unendlichen Möglichkeiten und immersiven Erfahrungen.

"Wir glauben an eine Zukunft, in der die Spieleentwicklung in die Hände der Spieler gelegt wird. Mit Everywhere wollen wir jedem ermöglichen, innovativ zu sein, Risiken einzugehen und ihre eigenen Welten zu erschaffen, die allein von der eigenen Vorstellungskraft geprägt sind. Wir stellen die Werkzeuge, die Inspiration und die Infrastruktur zur Verfügung und sind gespannt darauf, wie unsere Community die nächste Generation von Entwicklern unterstützen wird, um die Geschichte von Everywhere voranzutreiben"

Leslie Benzies, Game Director

"Everywhere" hat gerade erst begonnen, und es ist nicht abzusehen, was Spieler und Builder zusammen mit dem Entwicklerteam von Build A Rocket Boy erschaffen werden. Der Closed-Alpha-Test beginnt bald und eingeladene Spieler zählen zu den ersten, die diese Welt gestalten können.

Die Closed-Alpha wird ein begrenzter technischer Test für den PC, Zugang ist nur auf Einladung möglich. Sie dient dazu, die Systeme zu testen und frühes Feedback von Spielern zu erhalten. Build A Rocket Boy wird in Zukunft weitere Tests durchführen, es wird also mehr Gelegenheiten geben, sich einzubringen.