Schlechte Nachrichten zu Evil Dead: The Game

"Evil Dead: The Game" ist schon seit dem 13. Mai 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Jetzt gibt es schlechte Nachrichten zu dem Survival-Horror-Titel und diese kommen direkt vom Entwickler selbst.

So gibt Saber Interactive bekannt, dass die Entwicklung von "Evil Dead: The Game" beendet ist. Das bedeutet, dass keine frischen Inhalte mehr für den Titel erscheinen werden. Besitzer von Nintendos Switch müssen jetzt ebenfalls stark sein, denn die eigentlich angedachte Portierung für ihre Konsole wird ebenfalls nicht mehr veröffentlicht. Die Server von "Evil Dead: The Game" werden allerdings noch auf absehbare Zeit online bleiben, wodurch der Titel per se weiterlebt.

Über Evil Dead: The Game

Arbeite als Team von vier Überlebenden zusammen, erkunde, plündere, stelle her, kontrolliere deine Angst und finde Artefakte, um die Bruchstelle zwischen den Welten zu versiegeln. Oder übernehme alternativ die Kontrolle über den kandarischen Dämon, um Ash und seine Freunde zu jagen, während du von Deadites, der Umgebung und den Überlebenden Besitz ergreifen kannst, um ihre Seelen zu verschlingen.