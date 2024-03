Fall Guys wird weiter unterstützt

Nachdem die Inhalte von "Fall Guys: Ultimate Knockout" ab Mai auch im UEFN Creative Mode von "Fortnite" zur Verfügung stehen werden, kam die berechtigte Frage auf, ob der Battle-Royale-Titel überhaupt noch weiter unterstützt wird. Dafür fand Saxs Persson, Executive Vice President von Epic Games, klare Worte.

Persson erklärt, dass man, wenn man heute noch einmal damit beginnen müsste, die Entwicklung von "Fall Guys: Ultimate Knockout" gleich innerhalb von "Fortnite" starten würde. Aber nun sei man eben an einem anderen Punkt und habe diesbezüglich nichts anzukündigen. Persson verweist hier auch auf den Launch von "Lego Fortnite", "Rocket Racing" und "Fortnite Festival", welche allesamt gezeigt hätten, dass es ein Vorteil sei, alles an einem Ort zu haben.

"Fall Guys: Ultimate Knockout" ist ein MMO-Party-Royale-Spiel, in dem du und die anderen Wettkämpfer in immer wahnwitziger werdenden Runden mit Chaos-Hindernisläufen gegeneinander antretet, bis nur noch ein glücklicher Sieger übrig ist. "Fall Guys: Ultimate Knockout" bietet hochkonzentrierten Spass, der sich konstant weiterentwickelt. Das Einzige, was noch wichtiger ist als der Sieg: Sieh dabei so lächerlich aus wie möglich.

"Fall Guys: Ultimate Knockout" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.