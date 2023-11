Farming Simulator Kids angekündigt

Farming Simulator Kids erweitert die familienfreundliche Spielereihe: Während der "Landwirtschafts-Simulator" bei Kindern schon immer beliebt war, kündigt Publisher und Entwickler Giants Software nun ein brandneues Spiel an, das die heranwachsende Generation in eine bunte und spassige Welt der Landwirtschaft einführt.

Mit niedlicher Ästhetik und für alle Altersgruppen geeignet, lädt Farming Simulator Kids junge Spieler dazu ein, in ein gemütliches Farmleben reinzuschnuppern. Unterhaltsam und lehrreich zugleich, konzentriert sich das Spiel auf audiovisuelle Präsentation statt auf Text. Virtuelle Nachbarn – darunter auch anthropomorphe Tierchen – kommunizieren dennoch ihr Bedürfnis nach Hilfe und bitten die jungen Spielenden, die Ernte einzufahren oder ein leckeres Sandwich für sie zuzubereiten.

Kinder erkunden den Bauernhof, um allerlei Feldfrüchte anzubauen und zu ernten, oder kümmern sich um niedliche Tiere wie Kühe, Hühner oder Gänse. Da grosse Traktoren und andere Fahrzeuge ein Muss sind, bedienen sie auch eine Vielzahl von Maschinen des bekannten Herstellers John Deere. Dabei entstehen unvergessliche und lehrreiche Landwirtschaftsgeschichten, die mit Erfolgen belohnt und im Video-Modus festgehalten werden können.

"Wir sind über alle Massen begeistert, junge Kinder auf spielerische und behütete Weise an die Landwirtschaft heranzuführen. Mit John Deere als idealem Partner für Farming Simulator Kids schaffen wir ein lehrreiches und unvergessliches – ja sogar inspirierendes – Landwirtschaftsspiel für junge Spielende, das vielleicht sogar ihr generelles Interesse an der Landwirtschaft weckt."

Thomas Frey, Creative Director bei GIANTS Software

"Wir freuen uns, ein so ansprechendes Projekt zu unterstützen, das Kinder spielerisch an die Landwirtschaft heranführt und ihr Interesse an der Lebensmittelproduktion weckt."