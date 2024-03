Ausblick auf Ankündigungen, Präsentatoren und Aktivitäten: Publisher und Entwickler Giants Software gibt Neuigkeiten zur kommenden Landwirtschafts-Simulator-Convention bekannt. Das jährliche Community- Event findet am Wochenende des 6. und 7. Juli im Fendt Forum im bayerischen Marktoberdorf statt. Tickets sind bereits erhältlich.

Bühnenpräsentationen mit Blick in die Zukunft

Alle aktuellsten Spiele der Reihe stehen zum Anspielen bereit, einschliesslich des brandneuen Farming Simulator Kids (erscheint am 26. März), darüber hinaus verspricht Giants Software auch einen detaillierten Blick auf das, was noch kommt.

Für die Live-Präsentation auf der Bühne hat das Unternehmen eine Auswahl an führenden Persönlichkeiten aus dem Team angekündigt:

Christian Ammann (CEO, R&D Director, Executive Producer)

Boris Stefan (CSO, Head of Publishing)

Manuel Leithner (Lead Gameplay Programmer & Producer)

Stefan Maurus (Gameplay Programmer & Lead Integrator)

"Mit der FarmCon 24 bereiten wir die bislang grösste Ausgabe unseres Community-Events vor. Wir sind zuversichtlich, dass wir die höchste Besucherzahl erreichen werden seit es die FarmCon gibt – und das nun bereits seit fast zehn Jahren. Unsere Community wächst stetig weiter und wir freuen uns darauf, viele neue Fans zu treffen."

Christian Ammann, CEO von GIANTS Software.

Farming Simulator League & weitere Aktivitäten

Auf der FarmCon 24 werden zudem die Weltmeister der fünften Saison der Farming Simulator League (FSL) gekürt. Am Samstag ab 16 Uhr treten die Finalisten auf der Bühne gegeneinander an, um ihren Anteil am Preisgeld von 200.000 € zu sichern.

Auch abseits der Bühne versprechen GIANTS Software und Fendt eine Vielzahl familienfreundlicher Aktivitäten. Während sich besonders die kleinen Fans auf einer Hüpfburg vergnügen, sind alle dazu eingeladen, das Fendt Forum zu erkunden und einige der kultigsten Fendt-Maschinen, wie den Fendt 700 Vario, aus nächster Nähe zu betrachten.