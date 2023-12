FarmCon 24 im Juli 2024

GIANTS Software pflegt die stetig wachsende Popularität seiner weltweit erfolgreichen "Landwirtschafts-Simulator"-Reihe: Fans tragen sich den Termin für das alljährliche Community-Event ab sofort im Kalender ein und sichern auch gleich ihre Tickets.

FarmCon 24 findet am Wochenende des 6. und 7. Juli 2024 auf dem Gelände des deutschen, international renommierten Landwirtschaftsherstellers und langjährigen Partners Fendt statt. Tickets sind über Eventbrite erhältlich.

Landwirtschafts-Simulator im Fendt Forum

Im Fendt Forum im bayerischen Marktoberdorf treffen sich Landwirtschafts-Simulator-Enthusiasten, talentierte Modder und beliebte Content Creator und feiern gemeinsam – dort, wo Fendt sich für die Zukunftstrends der Agrarindustrie positioniert und alle Traktoren entwickelt, produziert und vermarktet.

"Wir bedanken uns bei unserem langjährigen Partner Fendt für die Ausrichtung unserer jährlichen Community-Veranstaltung in ihrer Top-Location. Mit dieser geschätzten Partnerschaft, die tief in den Ursprüngen der Serie verwurzelt ist, wird diese FarmCon 24 eine ganz besondere Veranstaltung – denn wir blicken in die Zukunft und auf grosse Dinge, die im Landwirtschafts-Simulator-Universum bevorstehen. Wir freuen uns schon darauf, begeisterte Fans und engagierte Partner zu treffen."

Christian Ammann, CEO von GIANTS Software

Grosse Neuigkeiten, informative Präsentationen, unterhaltsame Aktivitäten

Wie immer erwartet die Besucher ein vielfältiges Bühnenprogramm: Informative Vorträge über die Entwicklung der Spiele, interaktive Panels mit Fragerunden, Informationen über kommende Projekte sowie einige spannende Überraschungen und mehr füllen das zweitägige Programm. Dazu zählen auch diverse Aktivitäten abseits der Bühne – für Jung und Alt.

"Wir haben unsere Partnerschaft mit dem Landwirtschafts-Simulator schon früh begonnen, weil das Spiel Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit gibt, Landwirtschaft auszuprobieren und den Kreislauf der Ernte auf spielerische Weise kennenzulernen. Wir freuen uns auf eine grosse Gruppe von Farming Simulator-Enthusiasten, die das Fendt Forum zur FarmCon 24 besucht."

Roland Schmidt, Vice President Fendt Marketing.

Während sich Fans bereits heute darauf freuen, alte und neue Freundschaften in der ständig wachsenden Landwirtschafts-Simulator-Community zu pflegen, erfahren sie weitere Informationen zum Programm, Zeitplan und den Aktivitäten zu einem Zeitpunkt näher an der Veranstaltung. Alle Tickets enthalten eine exklusive Goodie-Bag – vollgepackt mit einer Auswahl an Merchandise-Artikeln.

Die FarmCon ist das jährliche Event für Fans, Modder und Influencer, um das Team und die kreativen Köpfe hinter Landwirtschafts-Simulator zu treffen. Die vom Publisher und Entwickler GIANTS Software organisierte Convention findet seit 2016 einmal im Jahr statt