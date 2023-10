Landwirtschafts-Simulator: Das Offizielle Magazin

Giants Software veröffentlicht die dritte Ausgabe des offiziellen "Landwirtschafts-Simulator" Magazins – ab sofort verfügbar im Zeitschriftenhandel oder digital über die "Farming Simulator"-Website. Die November-Ausgabe ist prall gefüllt mit aufschlussreichen Artikeln, Nachrichten und Interviews und bietet einen unterhaltsamen und interessanten Einblick in die weltweit erfolgreiche Spieleserie.

Exklusiver Schlüsselanhänger inklusive

Ausgabe #3 kommt mit einer nützlichen Beigabe in Form eines exklusiven Schlüsselanhängers mit dem Logo der Serie in den Handel. Das Hauptmotiv des Magazin-Covers und ein zweiseitiges Poster zeigen die beeindruckende Highlight-Maschine der Premium Edition, die im November als die bisher umfangreichste Version des "Landwirtschafts-Simulator 22" erscheint.

Die November-Ausgabe enthüllt ausserdem ein süsses Update für "Landwirtschafts-Simulator 23" – Giants Software offenbart im Newsbereich die bevorstehende Integration von Zuckerrohr in die mobilen Versionen. Interviews und Tipps von den Entwicklern, Eventberichte und eine Liste mit den 25 besten Mods der Herbstsaison runden die 52 Seiten ab.

Veröffentlicht in mehreren Sprachen

Giants Software bietet das offizielle Landwirtschafts-Simulator Magazin als vierteljährliche Publikation in sieben Sprachen an (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Niederländisch und Tschechisch) und distribuiert physische Exemplare in zwölf Länder. Die digitale Ausgabe ist weltweit über die "Farming Simulator"-Website erhältlich.