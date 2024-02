Rund vier Jahre nach dessen Release hat Square Enix tatsächlich noch einen Patch für "Final Fantasy VII Remake" veröffentlicht. Dieser nimmt eine kleine aber feine Änderung vor.

So wird damit der finale Dialog von Aerith in "Final Fantasy VII Remake" leicht abgeändert. Ausserdem wird das Outfit von Tifa in einigen Flashback-Sequenzen angepasst. Letzteres geschieht hauptsächlich deshalb, um Konsistenz zum morgen erscheinenden "Final Fantasy VII Rebirth" zu gewährleisten.

"Final Fantasy VII Remake" erschien am 10. April 2020 für PS4, Die PS5 wurde am 10. Juni 2021 bedient und der PC folgte schliesslich am 16. Dezember 2021.