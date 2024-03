Final Fantasy VII: Remakes exklusiv für PlayStation?

Im Laufe des gestrigen Tages sorgte ein Artikel über die Remake-Trilogie von "Final Fantasy VII" ordentlich für Wirbel. Dieser besagte nämlich, dass diese exklusiv für die PlayStation-Plattformen erscheinen würde.

Besagter Artikel stand in der Washington Post. Demnach hätten Sony und Square Enix ein diesbezügliches Übereinkommen getroffen, was ein grosser Triumph für Sony wäre. Inzwischen ist der Journalist des Artikels, Gene Park, jedoch öffentlich zurückgerudert. So würde die Remake-Trilogie von "Final Fantasy VII" nicht exklusiv für PlayStation erscheinen und es sei ein Fehler von ihm gewesen etwas derartiges zu behaupten.

Rein faktisch war diese Aussage sowieso von Anfang an fragwürdig, weil "Final Fantasy VII Remake" ja bereits für den PC erhältlich ist. Andererseits tauchte der Titel tatsächlich mal in einem Highlightvideo für Xbox auf, ohne das es später zu einem Release kam. Durch die neuerliche Zusammenarbeit von Square Enix und Microsoft, etwa in Bezug auf "Final Fantasy XIV", durfte dies ebenfalls angezweifelt werden.