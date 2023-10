Final Fantasy XIV: Downtrail - Infos vom Fanfest in London

Square Enix enthüllt neue Informationen zu Dawntrail, die fünfte und neuste Erweiterung für das renommierte MMO "Final Fantasy XIV Online", die planmässig im Sommer 2024 veröffentlicht wird.

Unter anderem ist der erste neuen Job in Dawntrail vorgestellt worden: die mit zwei Klingen kämpfende "Viper". Diese Neuigkeiten wurden von Produzent und Direktor Naoki Yoshida in seiner Keynote-Präsentation auf dem "Final Fantasy XIV"-Fan-Festival-2023 in London preisgegeben, zusammen mit einem neuen Teaser-Trailer, der den Krieger des Lichts in der Rolle des ungestümen Nahkämpfers zur Schau stellt.

Darüber hinaus gibt es einen Gameplay-Trailer, der zeigt, was die "Viper" zu bieten hat.

Während der Präsentation wurde ausserdem eine neue Allianz-Raid-Serie vorgestellt, die im Laufe der Inhaltsupdates von 7.x hinzugefügt wird: Echos aus Vana‘diel – eine Crossover-Serie in Zusammenarbeit mit "Final Fantasy XI".

Die neue Erweiterung geht mit einer Fülle an neuen Inhalten einher. Darunter befinden sich eine erhöhte Stufenobergrenze, mehrere neue Jobs, weitläufige neue Gebiete, neue Stammesvölker, neue Dungeons und neue Kampfinhalte wie FATEs, die Hohe Jagd und die Schatzsuche sowie Nebenaufträge und vieles mehr. Einige der jüngst vorgestellten Inhalte, auf die Spieler sich freuen können, sind:

*Neue Stadt:** Tuliyollal, die im Norden Yok Turals gelegene Hauptstadt des föderalen Stadtstaates, der über Tural regiert. Das Video eines Stadtrundgangs gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/gOT0zBZGfFs

**Neue Regionen:* Das Tropengebiet Kozama‘uka, das durch eine Vielzahl an Flüssen, Bächen und Wasserfällen besticht, und die Wüstenregion Shaaloani, deren staubtrockene Weiten von einer neu verlegten Eisenbahntrasse durchzogen werden.

Neues Stammesvolk: Die Moblins, ein in den Tropenwäldern Kozama‘ukas ansässiges Volk, das aufgrund ihrer gemeinsamen Vorfahren eine starke Ähnlichkeit zu den Goblins aufweist.

Die Moblins, ein in den Tropenwäldern Kozama‘ukas ansässiges Volk, das aufgrund ihrer gemeinsamen Vorfahren eine starke Ähnlichkeit zu den Goblins aufweist. Neue Bedrohungen: Eliminator

Eliminator Neuer Allianz-Raid: Echos aus Vana‘diel, eine Crossover-Serie in Zusammenarbeit mit "Final Fantasy XI".

Echos aus Vana‘diel, eine Crossover-Serie in Zusammenarbeit mit "Final Fantasy XI". Neuer beschränkter Job: Wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte der Patch-Serie 7.x veröffentlicht.

Wie beim Fan Festival 2023 in Las Vegas angekündigt, wird die offene Beta-Phase der Xbox Series X|S Version von "Final Fantasy XIV Online" zwischen Mitte Januar und Februar 2024 eröffnet. Vor der offiziellen Veröffentlichung im Frühjahr 2024 werden Spieler die Wunder Eorzeas dank dieser exklusiv digitalen Version erstmals auf Xbox-Konsolen erleben können. Die Xbox Series X wird dabei auch mit Unterstützung von 4K-Auflösung aufwarten. Mehr Einzelheiten werden in Kürze bekannt gegeben