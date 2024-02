Lady Gaga trifft auf Fortnite

Mehr als fünf Jahre nachdem die berühmte US-Sängerin Lady Gaga via Twitter danach fragte, was dieses "Fortnight" sei, tritt sie endlich in der virtuellen Umgebung des Battle-Royal-Games auf. Entsprechend dürfen sich Fans in Zukunft auf ein Lady Gaga Fortnite Festival freuen.

Via X, vormals als Twitter bekannt, hat Lady Gaga ein Bild von ihrem virtuellen Abbild veröffentlicht und ihren Tweet von 2019 "What's fortnight" entsprechend auf die Schippe genommen, wenn auch dieses Mal grammatikalisch korrekt. Aller Voraussicht nach wird die Sängerin die am 22. Februar beginnende Fortnite Festival Season anführen und innerhalb des Spiels eine Performance zum Besten geben. Wann genau das jedoch sein wird, bleibt abzuwarten.