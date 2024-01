Solid Snake debütiert in Fortnite

Der berühmte Solid Snake aus "Metal Gear Solid" ist jetzt auch in "Fortnite" debütiert. Einen begleitenden Trailer hat Epic Games natürlich auch im Gepäck und diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier sehen wir, dass Solid Snake auch in "Fortnite" keine seiner Fähigkeiten verlernt hat. Ebenfalls erwähnenswert ist Raiden, der in "Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty" seinen ersten Auftritt hatte und auch in dem Trailer vorkommt. Er kann als Premium-Skin im In-Game-Shop des Battle-Royale-Titels erworben werden. Wie wir unschwer erkennen können, wird uns darin also weiterhin nicht langweilig.

"Fortnite" kann auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und dem PC gespielt werden.