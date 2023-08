Forza Motorsport 8 zum Launch ohne Splitscreen

Entwickler Turn 10 Studios musste jetzt schlechte Neuigkeiten zu "Forza Motorsport 8" vermelden. So wird das Rennspiel zum Launch leider keinen Splitscreen-Modus bieten.

Als Grund dafür gibt Creative Director Chris Esaki an, dass sich dessen Implementierung in "Forza Motorsport 8" als technisch sehr schwierig gestaltet habe. Es ist allerdings unklar, ob das Feature nicht vielleicht noch per Patch nachgereicht wird, da hier nur vom Launch die Rede ist.

"Forza Motorsport 8" ist ab 10. Oktober für Xbox Series X und den PC erhältlich.