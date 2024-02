Garden Life: A Cozy Simulator: Neues Video

Stillalive studios stellt heute den Trailer zum Story-Modus von "Garden Life: A Cozy Simulator" vor. Das entspannende Gartenspiel mit seiner beruhigenden Ästhetik wird ab dem 22. Februar 2024 veröffentlicht.

Der Story-Modus lässt euch in die gemütliche Atmosphäre eines charmanten, abgelegenen Dorfes eintauchen. Ihr schlüpft in die Rolle der neu ernannten Verwaltung eines vernachlässigten Gemeinschaftsgartens. Jasmine, eine ortsansässige Fotografin mit einer Leidenschaft für Blumen und Gartenarbeit, wird euch willkommen heissen. Sie ist nur eine von vielen bunten Charakteren, denen ihr in eurem Abenteuer begegnen werden.

"Garden Life: A Cozy Simulator" wird am 22. Februar 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen. Eine Nintendo Switch-Version wird am 28. März veröffentlicht.