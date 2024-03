Converse-Kollektion zu Dungeons & Dragons enthüllt

Ihr seid Fan von „Dungeons & Dragons“ (D&D)? Dann solltet ihr einen Blick auf die kommende Converse-Modekollektion werfen, die im April erscheint.

(Zum Spiel gibt es sogar einen Film)

Zur Feier seines 50-jährigen Jubiläums hat Converse die Modekollektion enthüllt, die auf dem weltberühmten Pen-&-Paper-Rollenspiel „Dungeons & Dragons“ basiert. Geboten werden euch Chucks, T-Shirts, Mützen, Hosen und mehr, die mit niedlichen Elementen und Easter-Eggs ausgestattet sind.

Euch gefallen die Designs nicht? Dann habt ihr sogar die Möglichkeit, eure Chucks nach Belieben selbst zu gestalten:

„Dein Abenteuer. Deine Chucks. Gestalte deine eigenen Chuck Taylor All Stars in limitierter Auflage mit einer Kombination aus D&D-Grafiken, Farben und einzigartigen Details“, so Converse.