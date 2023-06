Vom Filmfestival zum Grand Prix

Die Filmfestspiele von Cannes und der Grand Prix von Monaco sind die zwei glamourösesten Events an der Côte d’Azur. Die Schauspieler und Filmemacher von "Gran Turismo" waren dieses Jahr gleich auf beiden Anlässen präsent. Ein Sizzle Reel mit Aufnahmen vom Fototermin am Carlton Pier in Cannes, der Überfahrt nach Monaco in den GT-Wagen bis zu den diversen Stationen am Grand Prix von Monaco einschliesslich dem Fototermin vor der berühmten Haarnadelkurve steht ab sofort auf dem Pressecenter zum Download bereit. Der Actionfilm "Gran Turismo" von Regisseur Neill Blomkamp mit den Hauptdarstellern David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe und Geri Halliwell Horner kommt am 10. August in die Schweizer Kinos.

Basierend auf der realen Geschichte von Jann Mardenborough, erzählt der Film den ultimativen, wahrgewordenen Traum eines jungen "Gran Turismo"-Spielers, dessen Gaming Skills ihm Siege in mehreren Nissan-Wettbewerben eingebracht haben – und der daraufhin ein realer Profi-Rennfahrer wurde.