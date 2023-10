Gran Turismo Sport: Server werden bald abgeschaltet

Polyphony Digital hat angekündigt, dass Anfang nächsten Jahres die (Online-)Lichter für "Gran Turismo Sport" ausgehen werden. Schon vorher wird der DLC-Verkauf eingestellt.

Demnach werden die Server von "Gran Turismo Sport" am 31. Januar 2024 abgeschaltet. Von diesem Tag an können sämtliche Onlinemodi des Rennspiels nicht mehr genutzt werden. Der DLC-Verkauf wird bereits am 1. Dezember eingestellt. Zuvor gekaufte Erweiterungen können jedoch auch nach diesem Datum erneut heruntergeladen werden.

"Gran Turismo Sport" wurde während der Pariser Spielewoche 2015 angekündigt und ist das insgesamt dreizehnte Spiel in der Reihe.

"Gran Turismo Sport" erschien hierzulande am 18. Oktober 2017 exklusiv für PS4.