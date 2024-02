Tequila Works, das Studio das unter anderem für "RiME", "Deadlight" oder "Song of Nunu: A League of Legends Story" bekannt ist, kündigt den baldigen Release von "Gylt" für die Nintendo Switch an. Nach der Veröffentlichung auf Google Stadia, PC, PlayStation und Xbox-Konsolen feiert "Gylt" nun bald Premiere auf der Nintendo Switch.

Die digitale Version von "Gylt" erscheint am 14. März, eine physische Veröffentlichung wird im zweiten Quartal 2024 auf den Markt kommen.