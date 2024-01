MSI teast Handheld-PC

Auf Twitter/X hat der offizielle MSI Gaming-Account einen Handheld angeteast, der nächste Woche auf der CES 2024 präsentiert werden soll. Der in Gamingthemen äusserst aktive Nutzer 'Wario64' will uns nicht so lange warten lassen und teilt einen Bericht mit uns, in dem die Spezifikationen für das "MSI Claw" benannte Gerät geleakt werden.

Demnach glänzt der für das Zocken unterwegs ausgelegte Handheld mit einer Intel Core Ultra 7 155H CPU mit 16 Kernen, also die doppelte Anzahl an Kernen wie bei Konkurrenten Asus und Lenovo. Gleiches gilt für den Arbeitsspeicher, der im Vergleich zu ROG Ally und Lenovo GO 32 GB statt 16 GB aufweisen soll. Technisch scheint das Gerät seinen Konkurrenten somit überlegen zu sein. Offen bleiben in den Kommentaren zu dem Bericht aufgeworfene Fragen, wie, ob das Windows-System für einen Handheld-PC taugt und, wie komfortabel sich das Gerät spielen wird.