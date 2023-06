Nach einem Teaser im März hat Squanch Games die erste Erweiterung für "High On Life" jetzt auch hochoffiziell angekündigt. Einen Teaser-Trailer zeigte man auch.

Hier erfahren wir, dass die erste Erweiterung für "High On Life" auf den Namen "High On Knife" hört. Der DLC wird im Herbst erscheinen und der jetzige Teaser-Trailer macht uns zumindest schonmal ordentlich neugierig.

Über High On Life

Du kannst ein grosses Arsenal an Sci-Fi-Waffen erwerben. Aber Achtung, die Waffen in "High On Life" sind Lebensformen von einem anderen Planeten. Sie haben eigene Gesichter und können sprechen. Und sie reden nicht nur so vor sich hin. Deine Gefährten haben individuelle Persönlichkeiten und kommentieren, was du treibst. Ihre Gedanken und Meinungen sind ein Teil der Geschichte. Jede Waffe hat Spezialfähigkeiten und Spieler werden belohnt, wenn sie lernen, wann sie welche Waffen am besten einsetzen.

"High On Life" ist seit 13. Dezember 2022 für Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.