High On Knife-DLC für High On Life terminiert

Angeteasert wurde der High On Knife-DLC für "High On Life" bereits im Juni (unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle). Jetzt gibt es einen konkreten Releasetermin dafür und der ist erfreulicherweise gar nicht weit entfernt.

So gibt Squanch Games bekannt, dass die High On Knife-Erweiterung für "High On Life" schon am 3. Oktober erscheint. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die Terminierung.

Über High On Life

Du kannst ein grosses Arsenal an Sci-Fi-Waffen erwerben. Aber Achtung, die Waffen in "High On Life" sind Lebensformen von einem anderen Planeten. Sie haben eigene Gesichter und können sprechen. Und sie reden nicht nur so vor sich hin. Deine Gefährten haben individuelle Persönlichkeiten und kommentieren, was du treibst. Ihre Gedanken und Meinungen sind ein Teil der Geschichte. Jede Waffe hat Spezialfähigkeiten und Spieler werden belohnt, wenn sie lernen, wann sie welche Waffen am besten einsetzen.

"High On Life" ist seit 13. Dezember 2022 für Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die Umsetzungen für PS4 und PS5 folgten am 22. Juli.