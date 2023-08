High On Life: Technik-Analyse zu den PlayStation-Versionen

Seit einem knappen Monat ist "High On Life" bekanntlich auch für PS4 und PS5 verfügbar. Die Kollegen von Digital Foundry haben sich die technische Seite der Portierungen genauer angesehen und sind am Ende zu einem überraschenden Ergebnis gekommen.

So hat die PS5-Version von "High On Life" laut Digital Foundry noch einige technische Probleme, etwa bei der Performance oder den Animationen. Entwickler und Publisher Squanch Games wird diese aber sicher mit künftigen Patches aus der Welt schaffen.

Über High On Life

Du kannst ein grosses Arsenal an Sci-Fi-Waffen erwerben. Aber Achtung, die Waffen in "High On Life" sind Lebensformen von einem anderen Planeten. Sie haben eigene Gesichter und können sprechen. Und sie reden nicht nur so vor sich hin. Deine Gefährten haben individuelle Persönlichkeiten und kommentieren, was du treibst. Ihre Gedanken und Meinungen sind ein Teil der Geschichte. Jede Waffe hat Spezialfähigkeiten und Spieler werden belohnt, wenn sie lernen, wann sie welche Waffen am besten einsetzen.

"High On Life" ist ausserdem für Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.