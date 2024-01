Hogwarts Legacy Update für Sommer angekündigt

"Hogwarts Legacy" erschien am 10. Februar 2023 und wurde teilweise später für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Die PlayStation wurde im Vergleich zu den anderen Plattformen bevorzugt behandelt, so erschien die 'Haunted Hogsmeade' Questline, in der wir ein eigenes Geschäft in Hogsmeade betreiben, lediglich auf Sonys Konsolen. Wie nun bekannt gegeben wird, soll sich dies diesen Sommer ändern.

As we near the one-year anniversary of Hogwarts Legacy, we wanted to let our community know that the Hogwarts Legacy PlayStation-exclusive content will be available on other platforms later this summer, along with additional updates and features for the game. Stay tuned in the…