Suicide Squad: Kill The Justice League fällt hinter Erwartungen zurück

Mit dem Release von “Hogwarts Legacy” im vergangenen Jahr blickt Warner Bros. auf ein aus finanzieller Sicht erfolgreiches Jahr zurück. Wie wir nun von Warner Bros. Discovery Chief Financial Officer Gunnar Wiedenfels auf einer Investorenkonferenz (über IGN) erfahren, wird es schwierig, an den Erfolg von 2023 anzuknüpfen. Denn “Suicide Squad: Kill The Justice League” wurde von der Gaming-Welt nicht so positiv aufgenommen, wie erhofft und fällt auch finanziell hinter die Erwartungen des Studios zurück.

