Arkham Knight beliebter als Suicide Squad

Verhaltene Wertungen und einige Probleme zum Launch - der Start des jüngsten Geniestreichs von Entwickler Rocksteady hätte nicht verhaltener ausfallen können. Nun wurde der Koop-Shooter von einem anderen, knapp neun Jahre älteren Titel der Batman-Arkham-Entwickler übertrumpft.

Trotz starker Marke und einem Entwickler, der in der Vergangenheit für durchaus erfolgreiche Spiele bekannt geworden ist und beinah im Alleingang das Genre der Comic- oder Filmversoftungen aus der Versenkung gehoben hat, kann das erst vor wenigen Tagen veröffentlichte "Suicide Squad: Kill the Justice League" nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Tatsächlich gab es für einen gewissen Zeitraum auf Steam mehr gleichzeitige Spieler für das 2015 erschienene "Batman: Arkham Knight" als für den Koop-Shooter.

Dies könnte sich jedoch schon bald wieder ändern. Im Gegensatz zu "Batman: Arkham Knight" handelt es sich beim Suicide Squade-Game um einen "live service Titel", der sich langsam dem Ende der ersten Season nähert, weshalb sich die Spielerzahl wieder erhöhen könnte.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" ist für PC, PlayStation und Xbox im Handel erhältlich.