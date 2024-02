Leaderboard von Suicide Squad: Kill the Justice League wird überarbeitet

Rocksteady kündigt an, dass das Leaderboard von "Suicide Squad: Kill the Justice League" überarbeitet wird. Der Grund für diese Massnahme ist einleuchtend.

So sei man inzwischen auf einen schwerwiegenden Bug in Zusammenhang mit dem Leaderboard von "Suicide Squad: Kill the Justice League" gestossen. Dieser sei unabsichtlich implementiert worden, würde aber die komplette Spielbalance negativ beeinträchtigen. Wann der entsprechende Patch erscheint, könne man noch nicht sagen, es werde jedoch schon bald soweit sein.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" ist ein Action-Adventure-Shooter, welcher Genregrenzen durchbricht und sowohl alleine als auch mit bis zu vier Spielern im Online-Koop gespielt werden kann. Basierend auf bekannten DC-Charakteren und entwickelt von Rocksteady Studios, den Köpfen hinter der Batman: Arkham Reihe, kombiniert "Suicide Squad: Kill the Justice League" das vom Studio bekannte Story-Gameplay mit Shooter-Action aus der dritten Person, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu liefern.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" erschien am 2. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.