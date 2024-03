Start-Termin für die erste Season von Suicide Squad: Kill the Justice League

Angekündigt ist die erste Season von "Suicide Squad: Kill the Justice League" schon seit Januar. Damals wurde allerdings nur der Monat März als Start-Termin dafür angegeben. Jetzt nannte Entwickler Rocksteady jedoch ein konkretes Datum.

Demnach beginnt die erste Season in "Suicide Squad: Kill the Justice League" am 28. März. Es ist ja bereits bekannt, dass die Elseworlds-Version des Jokers darin eine zentrale Rolle spielen wird.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" ist ein Action-Adventure-Shooter, welcher Genregrenzen durchbricht und sowohl alleine als auch mit bis zu vier Spielern im Online-Koop gespielt werden kann. Basierend auf bekannten DC-Charakteren und entwickelt von Rocksteady Studios, den Köpfen hinter der Batman: Arkham Reihe, kombiniert "Suicide Squad: Kill the Justice League" das vom Studio bekannte Story-Gameplay mit Shooter-Action aus der dritten Person, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu liefern.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" erschien am 2. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.