Gameplay-Trailer zur ersten Saison von Suicide Squad: Kill the Justice League

Warner Bros. Games hat einen Gameplay-Trailer zur ersten Saison von "Season Suicide Squad: Kill the Justice League" veröffentlicht. Darin gibt es Joker in Action zu sehen. Eine aktualisierte Roadmap dieser ersten Season liegt ebenfalls vor.

Die erste Saison voller DLCs wird am 28. März für alle, die "Suicide Squad: Kill the Justice League" besitzen, ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein. Saison 1 beginnt damit, dass die Suicide-Squad-Mitglieder Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark in eine von Brainiac attackierte Elseworld teleportiert werden, um eine Alternativversion des Jokers zu retten und zu rekrutieren. Diese Elseworld-Version des DC-Superschurken wird der neueste spielbare Charakter sein, der sich Task Force X anschliesst. Er hat seine eigene Art von Chaos und Wahnsinn im Gepäck und kann eine Menge Sprengstoff sowie einen raketenangetriebenen Regenschirm einsetzen, um sich durch die Luft zu manövrieren und über die Stadt zu gleiten. Sämtliche Inhalte von Saison 1 finden zudem vor dem Hintergrund einer sich stets im Wandel befindlichen Elseworld-Version von Metropolis statt, deren verzerrte Landschaft durch die Vorstellung des Jokers frisch modelliert wurde.

Saison 1 von "Suicide Squad: Kill the Justice League" wird zudem zwei neue Episoden enthalten, die frische Überfälle und Festungen, Missionen und Aktivitäten, Waffen, Ausrüstung und Kosmetika im Stil der DC-Superschurken, von der Justice League inspirierte Bosskämpfe der Brainiac-Variante und mehr bereithalten. Episode 1: Furcht beginnt am 28. März mit neuen Ausrüstungsgegenständen, inspiriert von den Giften und Toxinen von Scarecrow, und Gegenständen, die von Mad Hatter, Merlyn und Dr. Psycho bekannt sind. Episode 2: Dualität wird als Update in der Mitte der Saison veröffentlicht und enthält einen weiteren Missionstyp, neue Feinde mit Green Lantern, neue Two-Face Infamy-Ausrüstungssets und neue berüchtigte Waffen, die auf den DC-Superschurken Reverse-Flash und Black Manta basieren.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" ist ein Action-Adventure-Shooter, welcher Genregrenzen durchbricht und sowohl alleine als auch mit bis zu vier Spielern im Online-Koop gespielt werden kann. Basierend auf bekannten DC-Charakteren und entwickelt von Rocksteady Studios, den Köpfen hinter der Batman: Arkham Reihe, kombiniert "Suicide Squad: Kill the Justice League" das vom Studio bekannte Story-Gameplay mit Shooter-Action aus der dritten Person, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu liefern.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" erschien am 2. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.