Neuer Patch für Suicide Squad: Kill the Justice League

Die Rocksteady Studios haben gestern einen neuen Patch für "Suicide Squad: Kill the Justice League" veröffentlicht. Dieser sorgte jedoch nicht nur für Freude bei den Spielern.

So gaben einige sofort an, dass "Suicide Squad: Kill the Justice League" nach der Installation des Patches schlechter lief und häufiger abstürzte als vorher. Rocksteady selbst sagt dagegen, dass der Patch den Titel in vielen Bereichen verbessert und Fehler beseitigt. Die englischen Patchnotes könnt ihr an dieser Stelle nachlesen. Mal sehen, was sich hier im Laufe des Wochenendes noch tut.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" ist ein Action-Adventure-Shooter, welcher Genregrenzen durchbricht und sowohl alleine als auch mit bis zu vier Spielern im Online-Koop gespielt werden kann. Basierend auf bekannten DC-Charakteren und entwickelt von Rocksteady Studios, den Köpfen hinter der Batman: Arkham Reihe, kombiniert "Suicide Squad: Kill the Justice League" das vom Studio bekannte Story-Gameplay mit Shooter-Action aus der dritten Person, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu liefern.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" erschien am 2. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.