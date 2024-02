miHoYo konnte jetzt einen beeindruckenden Meilenstein für "Honkai Star Rail" vermelden. Dieser untermauert, dass das Rollenspiel inzwischen sein Publikum gefunden hat.

Demnach konnte "Honkai Star Rail" mittlerweile die imposante Marke von 100 Millionen Downloads knacken. Leider wird simultan nicht verraten, auf welcher Plattform der Titel am meisten gespielt wird.

In "Honkai Star Rail" erkunden wir die verschiedenen Raumschiffe, Raumstationen und Planeten der Galaxie in unterschiedlichen Leveln. Im Gegensatz zu "Genshin Impact" ist "Honkai Star Rail" aber kein Open World-Titel. Stattdessen sind die verschiedenen Areale in der Spielwelt begrenzt.

"Honkai Star Rail" erschien am 26. April 2023 für iOS, Android und den PC. Die Umsetzung für PS5 folgte am 11. Oktober 2023. Weitere Versionen sind aktuell offenbar nicht angedacht.