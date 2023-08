Hyenas: Gameplay-Trailer veröffentlicht

Creative Assembly hat den offiziellen Gameplay-Trailer für "Hyenas" enthüllt und präsentieren chaotische Raubzug-Action in der Schwerelosigkeit. Schau dir an, wie sich die Hyänen durch das "Earth Vintage"-Plünderschiff kämpfen, dabei jede Menge Ware mitgehen lassen und MURFs ausschalten. Das Ganze gipfelt in einem fulminanten Antischwerkraft-Showdown.

"Hyenas" ist ein auf Helden basierender Multiplayer-Extraction-Shooter, in dem fünf Dreierteams gegeneinander antreten (und gegen gnadenlose NPC-Sicherheitskräfte namens MURFs), um kostbare Popkultur-Fanartikel aus riesigen, thematischen Plünderschiffen zu stehlen. "Hyenas" kann vom 23. bis 27. August öffentlich in Halle 8 der Gamescom, der weltweit grössten Gaming-Messe, angespielt werden.

Falls du es nicht zur Gamescom schaffst, keine Sorge: Alle PC-Spieler sind herzlich zur ersten geschlossenen Beta eingeladen, die vom 31. August bis 11. September stattfindet. Angehende Hyänen können sich über Steam für den Spieltest registrieren.

In dieser geschlossenen Beta kannst du einen von acht Spezialisten spielen, darunter die Neuzugänge Mozie – die Original-Hyäne – und Rock-’n’-Roll-Roadie und Pyrotechniker Digits. Sie gesellen sich zur Ballerina Prima, der Astronautin Commander Wright, dem blitzschnellen Cosplayer Hero-ki, der Scharfschützin El Silbón, dem Gamer Doc Hotfix und der Verteidigungsexpertin und Dragqueen Galaxia, mit denen sie sich in die schwerelose Action des gigantischen Plünderschiffs Earth Vintage stürzen.

Passend zur Enthüllung des neuen Gameplay-Trailers hat "Hyenas" ausserdem die offizielle Key-Art-Illustration veröffentlicht. Sie zeigt Prima, Digits und Commander Wright in einem Drei-Spieler-Team, wie sie aus einem Teleporter kommen, um ein Plünderschiff anzugreifen.

"Hyenas" erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und Series S, Xbox One, Windows und Mac.