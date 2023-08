Hyenas: Neue Einblicke und Closed Beta

SEGA und Creative Assembly haben den neuesten Einblick in "Hyenas" veröffentlicht. Die allererste geschlossene Beta des Extraction-Shooters, der der Schwerkraft trotzt, beginnt morgen um 16:00 Uhr (MEZ).

Das aktuelle Video führt dich durch die erforderlichen Schritte, um dir einen Vorteil gegen feindliche Hyänen und MURFS zu verschaffen, und zeigt ein Szenario, dem du auf deinen Plünderraubzügen begegnen kannst. Rüste dich aus, such dir ein neues Ziel auf der Karte und entscheide, ob du heimlich vorgehen oder einfach darauf verzichtest und alle auf deine beeindruckende Präsenz aufmerksam machst.

PC-Spieler können sich auf Steam registrieren, um an der hochoktanigen Zero-G-Action teilzunehmen. Tritt in einem Wettlauf gegen gegnerische Crews an, um reinzukommen, dir die Ware zu schnappen und wieder zu entkommen. Es stehen acht Spezialisten zur Auswahl, von denen jeder einzigartige Waffen, Fähigkeiten und Stile für den Raubüberfall mitbringt.

Triff Ballerina Prima, die Astronautin Commander Wright, den blitzschnellen Cosplayer Hero-ki, die Scharfschützin El Silbón, den Gamer Doc Hotfix und die Verteidigungsexpertin und Dragqueen Galaxia. Der neueste Charakter, den die Spieler während der geschlossenen Beta ausprobieren können, ist Mozie, ein charismatischer Experte für automatische Waffen und die erste Hyäne, die sich gegen die heuchlerische Elite des Mars zur Wehr setzt.

Sobald die geschlossene Beta beginnt, können Spieler und Spielerinnen eine Einladung erhalten, indem sie in den sozialen Medien nach aktiven Aktionen Ausschau halten oder eine Stunde lang Drops-aktivierte Streams bei Twitch ansehen. Die Twitch-Drops gehen morgen um 19:00 Uhr online - aber beachte, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Keys gibt, die nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben werden.

"Hyenas" erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und Series S, Xbox One, Windows und Mac.