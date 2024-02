Indika: Demo veröffentlicht

Ein Kloster ist vielleicht nicht der erste Ort, der einem in den Sinn kommt, wenn man an das Wort Abenteuer denkt. Aber das verwobene, den Geist auf die Probe stellende Gameplay von "Indika" versucht das zu ändern. Das Spiel ist als Teil des Steam Next Fest erhältlich und bietet einen ersten Vorgeschmack auf die bizarre Selbstfindungsreise, die jede junge Nonne aus der alternativen Version des späten 19. Jahrhunderts durchläuft. Während eine solche Reise isolierend sein kann, wird den Spielern zum Glück ein ganz besonderer Begleiter zur Seite gestellt, der sich mit religiösen Fragen auskennt: der Teufel selbst!

Entwickler Odd Meter und 11 bit studios erwecken "Indika" mit der Demo zum Leben. Diese wird während des Steam Next Fest, das vom 5. bis 12. Februar läuft, verfügbar sein. Die Demo gibt einen Einblick in die vielschichtige und verrückte Welt von "Indika". Diese wird später dieses Jahr vollständig enthüllt.

"Indika" soll im Jahr 2024 für PC und Konsolen auf den Markt kommen..

Ein Teil der Einnahmen aus "Indika" wird gespendet, um Kindern zu helfen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind.