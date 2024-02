Jujutsu Kaisen: Cursed Clash: Der Launch-Trailer

Bandai Namco Europe hat heute "Jujutsu Kaisen: Cursed Clash", die Videospiel-Adaption des Mangas und der Anime-Serie "Jujutsu Kaisen", für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Ihr könnt in diesem 3D-Action-Brawler mit euren Lieblingscharakteren in den Kampf ziehen und lernen, eure Fluchenergie zu meistern.

"Jujutsu Kaisen: Cursed Clash" enthält einen Einzelspielermodus, der Fans durch die erste Staffel der Anime-Serie sowie den Film "Jujutsu Kaisen 0", in dem Yuji Itadori, Yuta Okkotsu und weitere fähige Jujuzisten die Menschheit gegen monsterhafte Fluchgeister verteidigen, leitet. Im Mehrspielermodus können Spielende aus 16 Charakteren wählen und in 2v2-Kämpfen in privaten Lobbys oder gegen Fremde antreten. Es gilt, Fluchtechniken zu lernen und mächtige Tag-Team-Angriffe und -Kombos zu entfesseln. Mit grösserem Fortschritt können mächtigere Attacken freigeschaltet und das Kraft-Level der Charaktere erhöht werden.

"Jujutsu Kaisen: Cursed Clash" ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.