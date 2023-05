Bloober Team hat das Intro von "Layers of Fear" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns knapp zwei Minuten lang das Intro von "Layers of Fear" gezeigt. Dieses setzt auf teilweise kinoreife Sequenzen, was ein grosser Fortschritt zum Original ist, wo lediglich eine Texteinblendung in Kombination mit einer Erzählerstimme geboten wurde.

Ausserdem kündigt Bloober Team eine kurze spielbare Demo von "Layers of Fear" an - allerdings nur für den PC und nicht für die Next-Gen-Konsolen. Sie ist ab 15. Mai, also kommenden Montag, verfügbar.

"Layers of Fear" erscheint im Juni für PS5, Xbox Series X und den PC.