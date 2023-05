Release-Termin zu Layers of Fear bekannt gegeben

"Layers of Fear" erscheint im Juni, das wissen wir schon eine ganze Weile. Wann genau, blieb uns Bloober Team jedoch bisher noch schuldig. In einer Pressemeldung erfahren wir nun von CEO Piotr Babieno, dass das heiss erwartete Horror-Game auf Basis der Unreal Engine 5 am 15. Juni erscheint. Zudem wurden minimale und empfohlene Anforderungen an den PC veröffentlicht:

Über Layers of Fear

"Die Leinwand wartet auf ihre letzten Pinselstriche. Die Bühne ruft nach ihrem Hauptdarsteller. Der Roman braucht sein letztes Kapitel. Es ist an der Zeit, dich deinen Ängsten zu stellen. Ein. Letztes. Mal.

Die Serie, die narrative Horrorspiele aus der Ego-Perspektive geprägt hat, kehrt zurück, um die finale Schauergeschichte in Layers of Fear zu erzählen. Das krönende Werk der Serie ist die beste Gelegenheit, das von Kritikern gefeierte Franchise zu erleben, da es Layers of Fear und Layers of Fear 2 enthält, sowie alle DLCs (einschliesslich des neuen DLCs "Final Note", die dir eine neue Perspektive auf die Handlung von Layers of Fear bietet) sowie die nie zuvor erzählte Geschichte "Die Schriftstellerin", die alles miteinander verbindet. Layers of Fear wurde in der Unreal Engine 5 entwickelt und unterstützt Raytracing, HDR und 4K-Auflösung, um die atemberaubende Grafik und dein albtraumhaftes Erlebnis so eindringlich und realistisch wie möglich zu machen.

Layers of Fear: Erschaffe Dein Opus Magnum

“Das einzig Kostbare, das du dir je gewünscht hast ... BEENDE ES.”

Erkunde ein viktorianisches Herrenhaus voller Kunstwerke als "Der Maler", dessen geistige Gesundheit bröckelt und Risse bekommt, wie alte Ölfarbe auf Leinwand. Durchforste das sich ständig verändernde Haus, um die Werkzeuge zu finden, die du für dein grösstes Meisterwerk brauchst, während du gleichzeitig versuchst, deiner Vergangenheit zu entfliehen. DLC "Inheritance": Stelle dich deiner Vergangenheit

“Mir wurde gesagt, dass Wahnsinn in der Familie liegt ... Es ist an der Zeit, das zu beenden.”

Aus der Perspektive von "Der Tochter des Malers" suchst du Antworten. Welche Geheimnisse birgt dieses Haus? Wirst du jemals wirklich den Wahnsinn verstehen, der deinen Vater heimsuchte? Kannst du ihm jemals vergeben? Das Haus kann dir alles offenbaren ... wenn du es erträgst, deiner Vergangenheit ins Auge zu sehen.

DLC "The Final Note": Tauche noch tiefer ein

Als brandneuer DLC, der mehr Licht auf den Maler, seine Muse und die Hintergrundgeschichte der Familie wirft, wird "The Final Note" aus der Perspektive der Frau des Malers erzählt. So kannst du die Figuren des ersten Spiels und ihr Verhalten völlig neu kennenlernen.

Layers of Fear 2: Verpasse deinen Einsatz nicht

“Die Zeit steht für niemanden still, Schauspieler. Vergeude unsere nicht.”

Du bist der Hauptdarsteller einer Produktion, die an Bord eines Ozeandampfers gedreht wird, aber es ist nicht alles so, wie es scheint. Erkunde das Schiff und finde heraus, warum du perfekt für den neuesten Film von "Dem Regisseur" (gesprochen von Tony Todd) warst. Du wachst auf und erhältst einen einfachen Befehl „Spiele“. Aber wirst du es tun?

Das Leuchtturmkapitel: Verbinde die Schichten

Betrete als die neueste Protagonistin, Die Schriftstellerin, einen einsamen und gespenstischen Leuchtturm und entdecke eine nie zuvor erzählte Geschichte, welche die gesamte Serie zusammenbringen wird. Was erwartet dich dort? Du wirst es herausfinden müssen.

Features: