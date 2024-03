LEGO 2K Drive: Saison 4

Sternguckergipfel – Die verschneiten Berge und Landschaften des Sternguckergipfels sind so majestätisch, wie es nur der eisige Norden sein kann. Wenn die Spieler in den späteren Rennen auch in den Weltraum abheben, wird es erst recht beeindruckend. Es gibt sieben spassige Rennen, drei Herausforderungen und neun Zwischendurch-Events (ZDE) zu meistern. Während man durch den Schnee rast, sollte man unbedingt nach versteckten Heringsfässern Ausschau halten, die man aufsammeln kann!

Spezial-Flairs in der Werkstatt – Die Spieler können Spezial-Flairs ergattern und ihrer Sammlung in der Werkstatt hinzufügen. Spezial-Flairs haben ganz besondere Effekte: etwa ein Signal, wenn man in der Nähe eines Sammelobjekts ist, oder ein Flammenwerfer, der andere Fahrzeuge und die Umgebung einschmelzen kann. Sie können daher nur in Einzelspieler- und nicht kompetitiven Modi eingesetzt werden. Man sammelt sie durch den Abschluss von Rennen auf dem Sternguckergipfel und kann seinen Fahrzeugen damit das gewisse Extra verleihen!