Like a Dragon Gaiden... : Englische Synchronisation verfügbar

Die kostenlose englische Synchronisation für SEGAs und Ryu Ga Gotokus Titel "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" ist ab sofort verfügbar. Wer das Spiel im Xbox Game Pass, auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC besitzt, können den kostenlosen Patch jetzt herunterladen.

"Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" ist der neueste Teil von Ryu Ga Gotokus berühmter "Like A Dragon"-Reihe. Zum Schutz seiner Familie hat der einst legendäre Yakuza Kazuma Kiryu seinen eigenen Tod vorgetäuscht und seinen Namen aufgegeben. Jetzt bekommt er es plötzlich mit einer mysteriösen Person zu tun, die alles daran setzt, ihn aus der Reserve zu locken.*