Little Nightmares: Neuer Hinweis auf Enhanced Edition

Die Hinweise, dass wir uns bald über eine Enhanced Edition von "Little Nightmares" freuen dürfen, verdichten sich. Jetzt wurde nämlich ein weiteres Rating dafür gesichtet.

Konkret haben wachsame Augen ein ESRB-Rating für eine Enhanced Edition von "Little Nightmares" erspäht. Diese erscheint für PS5, Xbox Series X und den PC. Zuvor hatte der Titel bereits in Australien und in Südafrika eine Freigabe erhalten. Offiziell angekündigt sind die Portierungen bisher aber noch nicht, wobei mehrere Ratings durchaus ein vielversprechender Indikator sind.

"Little Nightmares" ist bereits für PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.