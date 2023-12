Little Nightmares: Jetzt für Android und iPhone

Bandai Namco Europe und das Entwicklungsstudio Playdigious freuen sich, die Veröffentlichung von "Little Nightmares" für iOS und Android bekanntzugeben. Der atmosphärische Puzzle-Plattformer ist speziell auf mobile Endgeräte zugeschnitten und bietet auch dort ein immersives Spielerlebnis.

In "Little Nightmares" müsst ihr dem Mädchen Six dabei helfen, dem mysteriösen "Schlund" zu entfliehen. Diese riesige, treibende Insel ist voller verlorener Seelen, die nur nach ihrer nächsten Mahlzeit suchen. Es gilt, die Rätsel in jedem Raum zu lösen, sich vor den Monstern im Schatten zu verstecken, sich den eigenen Kindheitsängsten zu stellen und die Vorstellungskraft zu nutzen, um heil einen Weg nach draussen zu finden.