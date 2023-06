Logitech präsentiert die erste MX Tastatur Combo

Logitech International hat die Markteinführung der MX Keys S Combo, der MX Keys S Tastatur und der MX Anywhere 3S Maus angekündigt, die die beliebte Premium Master Serie ergänzen und in enger Zusammenarbeit mit Softwareentwicklern und Kreativen entstanden ist. Dank Smart Actions, einer neuen Funktion der Logi Options+ Software, können Nutzer*innen besonders produktiv werden und mit den neuen Produkten von Logitech ihren ganz persönlichen "Flow" finden.

"Mit den Produkten der MX Master Serie können Nutzer ihren eigenen State of Flow erreichen, der eine Balance zwischen der jeweiligen Herausforderung und den individuellen Fähigkeiten der Nutzer*innen schafft. Unsere neuen Produkte der MX Master Serie mit Smart Actions für Logi Options+ richten sich an all jene, die nach Präzision, Geschwindigkeit und Komfort suchen, um ihre optimale Leistung abzurufen und mit Spass bei der Sache zu sein."