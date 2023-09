Lords of the Fallen: Frischer Übersichtstrailer

Entwickler Hexworks hat einen weiteren Trailer zu "Lords of the Fallen" veröffentlicht. Dieser bietet fast acht Minuten lang frische Einblicke in das Action-Rollenspiel.

Wir schlüpfen in "Lords of the Fallen" in die Rolle eines sogenannten „Dark Crusaders“ und kämpfen uns sowohl durch die Welt der Lebenden als auch durch die der Toten, um die Wiederauferstehung des Dämonenkönigs Adyrs zu verhindern. Dazu können wir aus sieben Klassen wählen und mit Hilfe einer magischen Laterne zwischen Umbral und Axiom hin- und her reisen, um Rätsel zu lösen, Gegner zu besiegen und unser Kampfgeschick unter Beweis zu stellen.

"Lords of the Fallen" erscheint am 13. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.