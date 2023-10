Lords of the Fallen: Verkaufszahlen durchbrechen Millionengrenze

Trotz Startproblemen verkauft sich "Lords of the Fallen" innerhalb von zehn Tagen eine Million Mal. Für den Publisher CI Games wird das Soulslike zum wichtigsten Release in der Firmengeschichte.

Laut CEO Marek Tyminski ist "Lords of the Fallen" ein voller Erfolg für CI Games: "Lords of the Fallen ist das wichtigste und ehrgeizigste Spiel, das wir in unserer 20-jährigen Geschichte entwickelt haben, und das Erste in unserer geplanten neuen AAA-Pipeline von Spielen für die kommenden Jahre. Es ist eine Ehre für alle bei Hexworks und CI Games, dass diese neue und innovative Version des Action-Rollenspiels in nur zehn Tagen eine Million Mal verkauft wurde", schreibt Tyminski auf X (ehemals Twitter).

"Lords of the Fallen" wurde von Hexworks entwickelt und kam am 13. Oktober für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S heraus. Die internationalen Kritiken waren gemischt, da der Titel unter anderem mit Performance-Problemen zu kämpfen hatte. Dank mehrerer Patches läuft das Soulslike mittlerweile aber besser. Ein weiteres Update ist für den 26. Oktober geplant.