Neues Coop-Gameplay zu Mario vs. Donkey Kong gezeigt

Wir näheren uns dem Release von "Mario vs. Donkey Kong" für die Nintendo Switch und die ungeduldigen Fans bekommen nach und nach Gameplay serviert. In einem neuen Video wird der Coop-Modus präsentiert, in dem Mario Hilfe von seinem Gefährten Toad bekommt:

An anderer Front, jedoch auch im Kontext von Mario und Donkey Kong, gibt es Neuigkeiten in Form von Gerüchten. So heisst es vom bekannten anonymen Leaker Zippo, das kommende 3D Mario Game würde den beliebten Affen enthalten. Offen bleibt, ob er als spielbarer Charakter oder in anderer Form, etwa als Boss, auftauchen soll. Auch Luigi, Peach, Captain Toad und Pauline sollen an Board sein. Die Welt soll gigantisch sein, nämlich viermal so gross wie die von "Super Mario Odyssey".