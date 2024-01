Nintendo zeigt Trailer zu Mario vs. Donkey Kong

Wir kennen es aus alten Game Boy Advance Tagen und es kommt in aufgehübschter und verbesserter Form zurück. Nintendo hat gerade den Release-Termin für “Mario vs. Donkey Kong” für die Nintendo Switch angekündigt: Am 16. Februar ist es so weit. Auch wird es neue Welten sowie Plus- und Expert-Level geben. Einen Trailer gibt es natürlich auch:

Über Mario vs. Donkey Kong

Die Spielzeuge sind wieder los!

"Die alte Rivalität aus den Game Boy Advance-Zeiten entflammt erneut auf Nintendo Switch. Entdecke das Spiel in völlig neuer Grafik, löse Puzzles und stelle deine Jump-'n'-Run-Fähigkeiten unter Beweis, während du die gestohlenen Mini-Marios einsammelst.

Hol die Mini-Marios zurück von Donkey Kong!

Donkey Kong wollte eins der neuen Mini-Mario-Spielzeuge haben, aber sie waren alle ausverkauft. Deswegen ist er in die Fabrik eingebrochen und hat alle gestohlen! Nun liegt es an Mario, Donkey Kong zu verfolgen und die Spielzeuge wieder einzusammeln.

Stell dein Können auf die Probe bei Rätseln und Sprungeinlagen

Levels voller Kopfnüsse warten auf Mario. Meistere deinen Weg durch jeden Level und nutze den Schlüssel, um die verschlossene Tür zu öffnen, hinter der sich ein Mini-Mario befindet.

Untersuche deine Umgebung genau und nutze deinen Verstand, um den besten Weg zu finden und mithilfe deiner Fähigkeiten Hindernisse zu überwinden und die gestohlenen Spielzeuge einzusammeln.

Spielspass für zwei!

Gib einem anderen Spieler einen Controller, damit er dich im lokalen Ko-op-Modus unterstützen kann. Mit vereinten Kräften eröffnen sich vielleicht neue Wege in schwierigen Leveln!"